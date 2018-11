Kunstialgatuse „Kunstnikud kogudes“ viimane väljapanek avatakse Vargamäel

„Oleme juubeliaasta jooksul algatuse „Kunstnikud kogudes“ saatel läbi reisinud peaaegu terve Eesti ning kokkuvõtte teeme Vargamäel A. H. Tammsaare muuseumis,“ sõnas „Kunstnikud kogudes” projektijuht Mary-Ann Talvistu. „Spetsiaalselt juubeliaastaks ellu kutsutud EV100 kunstiprogrammi suurprojekti eesmärk oligi kümme kunstnikku kokku viia kümne väikemuuseumiga üle Eesti, et tõmmata tähelepanu kultuuripärandile laiemalt,“ lisas Talvistu.

EV100 kunstialgatuse viimase projekti „Nutukaev“ autor on Mihkel Ilus. Kunstniku projekt on üles ehitatud A. H. Tammsaare muuseumi juures asuva Põhjatalu kaevu ümber. Mihkel Ilus teostab vana kaevuga mitmeid töid, mille tulemusena saab see uue vormi 3. novembriks. Lisainfo.