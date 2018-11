Hingedeaja kontserttuur saab täna alguse Türilt

Koos puhkpillikvintetiga Reval Wind antava kümne kontserdi tarvis on lugudele seadnud värske kõla Rasmus Puur, Madis Järvi, Liina Sumera ja Kristo Matson. Kontsertide repertuaari on esitajad valinud lugusid alates poole sajandi tagusest Eino Tambergi aegumatust “Kõik saame murelipuudeks” kuni käesoleva kümnendi parima heliloominguni välja. Esitamisele tuleb lugusid Gennadi Tanieli, Tõnis Mägi, Peeter Vähi, Siiri Sisaski, Vaiko Epliku, Henry Laksi ja paljude teiste autorite loomingust.

“Väga tore, et laulud elavad ja see versioon meeldib mulle väga. Täpselt nii oli sellesse kaunisse teksti meloodia minu jaoks sisse kirjutatud. Tänusõnad Märdile, Lennale ja Rasmusele!,” sõnas helilooja Heini Vaikmaa oma Rudolf Rimmeli tekstile loodud Kare Kauksi lauldud Mahavoki hitti “Tunnete keeles” kuulates.

“Suur rõõm on taas üle mitme aasta oma hea sõbraga lava jagada, kindlasti saab olema lõbus ja samas ka hinge kosutav, sest selline muusikaline kooslus kõlab ennekõike kaunilt, pehmelt ja lüüriliselt,” on Lenna kontsertide eel ootusärev ning lisas, et kindlasti saavad need kontserdid olema hingekosutavad ka publikule!