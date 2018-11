Hammaste tervise kuu pöörab tähelepanu hingeõhule

Bakterite hulk kasvab suus kiiresti ning lõhn, mida me halva hingeõhuna tunneme, sisaldab väävliühendeid. Neid tekitavad mikroobid, mis lagundavad hammaste külge kleepunud ja igemetaskutesse jäänud toiduosakesi. Halva hingeõhu tekkimist on võimalik vältida toidujääkidest ja bakteritest koosneva hambakatu eemaldamisega.

"Piisab, kui pesta kaks korda päevas hambaid ja õhtuti kasutada hambavahede ning igemetaskute puhastamiseks hambaniiti. Eriti oluline on pöörata tähelepanu igale hambale, et kõik hambapinnad saaksid puhtaks. Lisaks võiks keele puhastamiseks kasutada spetsiaalset kaabitsat.," ütles dr Toompere. Söögikordade vahel soovitab arst juua vett, mis aitab samuti suu puhastamisele kaasa.

Dr Toompere sõnul on reegel, et hambaharja peaks bakterite leviku vältimiseks vahetama vähemalt iga kolme kuu tagant. „Kulunud ja vana hambahari on “heaks koduks” just neile halba hingeõhku põhjustavatele bakteritele. Samuti on katkistele ja räsitud harjastele mikroobil lihtsam kinnituda,“ ütles dr Toompere.