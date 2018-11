Üle poole lapsevanematest soovib laste kasvatamise kohta rohkem nõu ja abi

Enamik lapsevanematest rõõmustab oma laste üle ning on rahul oma pereeluga (97% ja 91%). Samas tunnevad pooled lapsevanemad ka vajadust saada rohkem aega iseendale. „Uuringust tuleb selgelt esile, et ühest küljest tunnevad naised meestest sagedamini perest rõõmu, kuid teisalt kogevad emad isadest rohkem stressi ning tunnistavad, et vajaksid rohkem aega iseendale ja kellegi abi ja tuge. Kõige enam vajavad laste kasvatamisel abi ja nõu noored emad vanuses 18-24. Enim valmistavad muret peresiseste konfliktide lahendamine ja jonniva lapse rahustamine, aga ka laste internetiohutus,“ kommenteeris uuringu tulemusi mõttekoja Praxis analüütik Kristi Anniste.

„Mida paremini oskavad vanemad erinevate olukordadega toime tulla, seda õnnelikumad ja tervemad on lapsed. Vanemlusprogrammides osalenud lapsevanemate kogemused näitavad, et peredes on vähenenud stressitase, paranenud omavahelised suhted ning lastel on vähem probleeme ka igapäevaelus. Julgustan kõiki vanemaid infot otsima ja nõu küsima, näiteks leiab kasulikku infot veebilehelt tarkvanem.ee, “ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

“Kohalikud omavalitsused saavad edaspidi pakkuda lapsevanematele suuremas mahus vanemlust toetavat nõustamist. Riik katab Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis 75% ning ülejäänud Eestis 50% „Imelised aastad“ programmi kuludest – see on hea võimalus aidata oma kogukonnas lapsevanemaid ning vähendada laste riskikäitumist,“ lisas minister. Järgmise nelja aasta jooksul saab riigi toel koolitust pakkuda ligi kolm korda rohkem ehk kokku umbes 4000le 2-8-aastase lapse vanemale.

