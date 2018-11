Paide Muusika- ja Teatrimaja sai uue kodulehe

Paide Muusika- ja Teatrimaja on unikaalne maja Eestis. Maja, kus rahva- ja kõrgkultuur elavad igapäevaselt ühe katuse all. Selles majas kogunevad harrastusgrupid ja teevad proove Paide Teatri kutselised näitlejad. Toimuvad suurejoonelised rahvusooper Estonia etendused, kui ka kohalike kooride proovid. Paide Muusika- ja Teatrimaja on nimi, mis iseloomustab kõige ehedamalt kõike seda, mis majas igapäevaselt toimub.

Lisaks nimevahetusele sai alguse ka tungiv vajadus visuaalse identiteedi muutmise järele. Paide Muusika- ja Teatrimaja on saanud endale uue kodulehe, mis lisaks värskele välimusele, nüüd ka mugavam ja kasutajasõbralikum on. Kodulehe kõige olulisem eesmärk on tutvustada etendusi ja kontserte, mis majas aset leiavad. Uusi põnevaid sündmusi lisandub pea iga päev, seega põhjust, et Paide Muusika- ja Teatrimaja kodulehte külastada, otsima ei pea.