* Tänavale paistab hulk tellinguid ja kaks katusel askeldavat töömeest. Eemalt ka kraana, mis midagi justkui tõstab. Tundub uskumatu, et uuel aastal on ujula valmis. Aga on, lubab ehitaja. Tegelikkuses on Paide uus ujula palju rohkem valmis, kui tänavale paistab. Ka ehitajaid on kordades rohkem kui need kaks, kes katusele valtsplekki paigaldavad. Osaühingu Haart Ehitus juhatuse liikme Riho Metsla selgitusel on iga päev platsil 40 töömeest ning värskelt üle vaadatud ehitusgraafikud on tegelikkusega vastavuses.



* Roosna-Alliku kalakasvanduses tuvastati kalade vereloomeorganite infektsioosse nekroosi tekitaja, mis tähendab, et kui ka kordusproov haigust kinnitab, tuleb kõik kalad tappa, basseinid tühjaks lasta ja desinfitseerida. Kalakasvandusele tähendab see ligikaudu 100 000 euro suurust kahju ja abi riigilt loota ei ole.



* Novembrikaamos saab peagi hoo sisse, kuid laupäeval mängib soode ja metsade taga asuvas A. H. Tammsaare sünnikodus valgus ja kõlab muusika. Seda suisa kella kümneni õhtul ja piletiraha maksma ei pea.



* Järvamaa kutsehariduskeskus avab 8. novembril korraldataval oskuste ööl oma uksed ning annab muude tegevuste seas võimaluse õppida näiteks rehve vahetama, traktoriga sõitma ja maiuste sortidel vahet tegema. Järvamaa kutsehariduskeskuse juhtõpetaja Reelika Lippur sõnas, et põnevaid praktilisi tegevusi jagub sel päeval nii Särevere kui ka Paide õppekohta.

Kuna talve eel on päevakohane rehvivahetus ja töökodades on pikad järjekorrad, siis ühe tegevusena saab Särevere töökojas aimu, kuidas autole talverehve alla panna.

Lippur ei soovitanud küll kõigil oma autodega kohale tulla ja loota, et talvekummid alla saab, kuid kärmelt tegutsedes võib õnneks minna.



* Siis, kui teised lapsed oktoobris mugavalt klassiruumis istusid, tegi Johanna Randmäe (11) koos ema Annega hoopis midagi teistsugust. Ta kõndis 12 päeva järjest ja läbis selle ajaga 280 kilomeetrit. Koigis elav Johanna on oma vanuse kohta juba palju reisinud ja maailma näinud. Katsumus, kus tuleb palverändurite keskel hakkama saada väga vähesega ning iga päev keskmiselt 23 kilomeetrit käia, oli talle aga midagi täiesti uut.



* Härmas puud, paksud lumehanged, tulesäras madalad puitmajad, taamal jalutavad põhjapõdrad ning kuuma teed pakkuvad laplased – just sellisesse polaarmuinasjuttu suundub paidelane Hele Pärn juba mitu aastat talvehakul tööle. Hele Pärn ütles, et läheb paari nädala pärast Helsingist 1100 kilomeetri kaugusele polaarjoone taha tööd tegema juba kuuendat talvehooaega. «Sügisperioodidel olen Lapimaal abiks käinud kolmel korral,» täpsustas ta.



* Järva maakonnas on suurte riigimaanteede ääres kuus kiirtoidukohta, mis pole mõne suurema tanklaketiga seotud. Kuigi osa neist kurdab sööjate nappust, siis sulgemisplaane keegi ei pea.

Ühest Eesti otsast teise sõites pole tahtmist 20 minutit toitu oodata, isegi kui pole kuhugi kiiret. Ikka eelistad toidu kiiresti kätte saada ja edasi minna.

Suured tanklaketid oma toiduvalikuga on üks võimalus, aga viiekas burgeri eest nädal enne palgapäeva tundub priiskamisena. Eriti kui kümmekond kilomeetrit eemal pakub tee-äärne kiirtoidukoht sama raha eest kaht burgerit.