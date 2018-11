Uuenenud tee hakkab ilmet võtma

Osa teest on praeguseks juba asfaltkatte saanud ja liiklusele taas avatud. Ehituskava järgi peaks Raudtee ja Mündi tänava remont lõppema 21. detsembriks. Ehitusprojekti kogumaksumus on Paide linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoksa ütlust mööda 2,1 miljonit eurot. Vaatamata EASi suurele rahatoele tuleb linnal panna ehitusse kavandi maksumusest 15 protsendi ulatuses omaosalust. Mündi ja Raudtee tänavale tehakse põhjalik remont. «Kapitaalne uuendus hõlmab uue aluspinna- ja teekatte paigaldust, kõnniteid, tänavavalgustust, sademevee ärajuhtimist ja töödejärgset haljastust,» täpsustas Laaneoks.



Laaneoks märkis veel, et tulevikule mõeldes tuleb piirkonda rajatava suure piimatööstuse tõttu arvestada nendel teedel raskeveokite sagedase liikumisega. «See seab tee kvaliteedile iseäranis kõrged nõudmised,» sõnas ta.

Karmidest nõuetest tuleneb ka Mündi ja Tööstuse tänava ringristmiku ehitus. Kui linnarahva meelest tundub ringtee sellises rahuliku liiklusega piirkonnas olevat tarbetu, siis läheduses asuva elurajooni tõttu on see siiski oluline. «Peame arvestama, et ühel pool Mündi teed on elumajade piirkond, mistõttu on veoautode sõidukiirust seal reguleerida ülioluline,» põhjendas Laaneoks. (JT)