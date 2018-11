Kuulus telekokk valmistas Põhjaka mõisas süüa

Põhjaka mõis andis teada, et algne plaan oli süüa valmistada Kalamatsi meierei õuel, kuna ilm seda aga ei võimaldanud, siis kokkas Taylor mõisa puuküttega pliidi ääres.

Video, kuidas Taylor Põhjakal kokkab, ilmus ka YouTube´i, kuid on nüüdseks sealt eemaldatud.

ETV andis teada, et osa, kus kuulus telekokk Eestis toimetab, jõuab vaatajateni veel sellel hooajal. (JT)