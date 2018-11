Linnemeeskond ei suutnud veel viiendat kohta kindlustada

Meie meeskond alustaski südikalt ja juba kuuendal minutil lõi Michael Lilander avavärava. Vastased ei jäänud siiski magama – 16. minutil sahistas meie väravavõrku Hannes Anier ja 41. minutil Hidetoshi Wakui.

Õnneks ei pidanud linnameeskond poolajale minema kaotusseisus, sest eelviimasel minutil viigistas Yann Michael Yao mängu.

Teisel poolajal näitas Paide ilusat mängu ja meil oli mitu head võimalust, kuid kahjuks tuli leppida seekord viigipunktiga.

Paide linnameeskond on enne viimast mängu 48 punktiga viiendal kohal ning hetkel kuuendat kohta hoidev Tartu JK Tammekal on kaks punkti vähem. See tähendab, et kui viimase mängu peaks Tartu võitma ja meie kaotama, siis võtab Tartu meeskond ka viienda koha.

Paide linnameeskonna tänavune viimane mäng toimub järgmisel laupäeval kodustaadionil, kui siia saabub külla Viljandi JK Tulevik.