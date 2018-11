Keskkonnaamet jääb Türile ja -inspektsioon Paidesse- ühendameti loomine esialgu muutusi ei too

Ühendameti loomine võib lähiajal tuua muutusi ka Järvamaal töötavate keskkonnaspetsialistide igapäevaellu. Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt ütles, et nii nagu praegu, hakkab ka loodav ühendasutus olema esindatud kõigis maakondades ning säilib valveteenistus seitse päeva nädalas ööpäev ringi. „Keskkonnaameti kontor asub praegu Türil ja keskkonnainspektsiooni oma Paides. 1. jaanuaril nad sinna ka jäävad ning järvalased saavad oma keskkonnaasju käia ajamas harjumuspärastes kohtades,“ selgitas ta.

Münt lisas, et kahe asutuse liitmise eesmärk pole töökohti koondada, vaid tööd senisest paremini korraldada. "Sisuvaldkondade töökohad tuuakse uude asutuse täies mahus üle, koondamisi ei tule,“ lausus ta. „Tugifunktsioone täitvaid ametikohti saab vähendada kahe koha jagu. 2019. aasta alguseks tõenäoliselt kedagi kokku ei kolita, kuid pikemas perspektiivis on loogiline, et ühendasutuse inimesed töötavad ühes teeninduspiirkonnas ka ühes majas. Keskkonnainspektsioon ja keskkonnaamet asuvad kaheksas maakonnas juba praegu ühes hoones.“