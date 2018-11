Paide Teater tuleb tänavatele

Sada päeva tundub ehk lühike aeg, ent teater on õnnelik oma seniste tegude üle. Välja on toodud lavastus „KOLETIS“ ning 21. novembril esietendub „KAITSEALA“. Tööd on alustanud on Paide Teatri stuudio, kus 13 Järvamaa noort iganädalaselt ennast arendavad. Teatritegijad on kohtunud inimestega Arvamusfestivali grillipeol, keskväljaku filmiõhtul, Paide Muusika- ja Teatrimaja hooaja avalöögil autosid pestes. Teater on õnnelik, et saja päevaga on tekkinud kogukond sõpru ning toetajaid.