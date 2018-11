Järvamaa mardipidu toimub Albu rahvamajas

Üle-eestilise sanditamisaktsiooni „Hakkame santima! käigus on juba toimunud sanditamiskombestikku tutvustavad koolitused, pärimuspeod. Laupäeval on Tartus tulemas rahvusvaheline sanditamiskombestikku avav konverents „Ukselt uksele, ajast aega“ ja pühapäeval Eesti Rahva Muuseumis suur tasuta kontsert ja perepäev.

„Hakkame santima!“ üleriigilist mardisandijooksmist veab eest Eesti Folkloorinõukogu koos Rahvakultuuri Keskusega ning see on osa Euroopa kultuuripärandi aasta sündmustest ning on ellu kutsutud selleks, et säiliksid meie enda mitmekesised sanditamistraditsioonid just perede, noorte ja teiste inimeste elavas kasutuses.