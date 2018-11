Linnameeskond pikendas kapteniga lepingut

30aastane Frolov liitus Paidega 2017. aastal ning on tänavu olnud meeskonna resultatiivseim mängija. Kapteni saldoks on 35 Premium liiga mänguga 8 väravat ja 7 resultatiivset söötu.

Andre Frolov: „Paide on klubi, mida juhivad ja ümbritsevad väga meeldivad inimesed. Olen veetnud Paides kaks väga head aastat ja olen ülimalt õnnelik, et koostööd jätkame. Oleme näljased kõrgemate kohtade järele ja annan endast meeskonna edu nimel kõik, sest muud moodi ma ei oska. Tänan usalduse eest!“