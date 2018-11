Linnameeskond täiendas oma ridu gambialasega

Jatta liitub Paidega Gambia tippklubist Real de Banjul, mis on Lääne-Aafrika väikeriigi 12-kordne meister.

Alassana Jatta: Olen klubiga liitumise üle väga uhke ja soovin tänada selle võimaluse eest nii Paide Linnameeskonna treenereid kui klubi juhtkonda. Ma ei jõua hooaja ettevalmistuse algust ära oodata, sest tahan kiirelt tõestada, et olen seda usaldust väärt! Mu perekond, sugulased ja sõbrad on mu üle väga õnnelikud ja olen kindel, et Paide saab Lääne-Aafrika naeratava ranniku riigist ehk minu kodumaalt Gambiast omale juurde hulganisti poolehoidjaid. Loodan väravate toel tuua naeratuse meie fännide näole!