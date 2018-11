Taikse külaseltsi juht Kristina Gudinase hinnangul on selleks just paras aeg. Ta selgitas, et jõulupuu sai püstitatud fotonurka, kus koos lähedastega endale pühadeks meeleolukas pilt jäädvustada. «Jõulude ajal on inimestel nagunii kiire aeg ja seepärast ongi kõigil võimalus juba pisut varem oma perepildid kuusega ära teha,» rääkis ta.