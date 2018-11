President väntas pealinnast Mäosse

President Kaljulaid ütles, et tööd, mida politsei on Eesti ühiskonna heaks teinud, väärib laiemat mõtestamist. "Olen Eesti politsei üle väga uhke, aga mõelgem pidupäeval ka neile, kellele on Mäo teenistusülesannete täitmisel hukkunud politseinike memoriaalil mälestustahvel. Neid ei ole vähe," lausus ta. (JT)