Nii nagu möödunud aastal, on ka tänavu Järvamaa messil väljas nii suuri ja tuntud firmasid kui ka väikeettevõtjaid.

Jõuludeni on küll veel veidi üle kuu, kuid Järvamaa mess tuleb ja teeb varakult jõuluhooaja otsad lahti. Üritusele värskuse toomist takistab see, et pole pinda, kuhu selleks üle kolida.