* Peaaegu aasta käisid Koordi külas omamoodi ehitustööd. Maasse kaevati suur ja sügav ringikujuline auk, seinad pandi püsti ja siis peideti see kõik uuesti mullast künka alla. Asjade selline käik tekitas nii mõneski möödasõitjas küsimusi. Üks Koordi vahet sõitev töömees kuulis koguni bussis pealt vestlust, kus kaks meest kahtlustasid, et sinna ehitatakse punkrit.

Kui need mehed oleksid bussist maha läinud, lähemale astunud ja õige teeotsa põõsa tagant üles leidnud, siis oleks selgunud, et see polegi punker. Rada juhatanuks nad hoopiski maapinnast kaks meetrit madalamale rajatud koopasse.

Koopamaja ehitusega tegi loodusehitaja ja koolitaja Sven Aluste õppe- ja teraapiapargis vaikselt algust eelmisel sügisel.

Nüüd on hoone enam-vähem valmis ja ka ametlikult registreeritud. «See on tõenäoliselt ainus koobas Eestis, mis on ehitusregistrisse kantud,» ütles Aluste naerdes.



* Reede õhtul Veskisilla tantsuhallis olnud Järva maleva aastapäevapeol kuulutati maleva aasta kaitseliitlaseks Paide üksikkompanii tegevliige kapral Janno Tamme. Järva ringkonna aasta naiskodukaitsja on Roosna-Alliku jaoskonna tegevliige Maili Antons.



* Jõuludeni on küll veel veidi üle kuu, kuid Järvamaa mess tuleb ja teeb varakult jõuluhooaja otsad lahti. Üritusele värskuse toomist takistab see, et pole pinda, kuhu selleks üle kolida. Nagu eelnevatel aastatel, nii on ka tänavu messile tulemas ligi 80 ettevõtet, kelle seas on nii vanu käijaid kuika uusi nägusid.

Just muutused kauplejate nimekirjades ja nende pakutavas sortimendis on see, mis igal aastal avastamisrõõmu pakub.



* Üle poole põdrajahihooajast on läbi ja jahtkondade küttimisnormid hakkavad riburada täituma. Targalt püssitoru suunates on jahimeestel õnnestunud põtru lasta valikuliselt, et populatsioon säiliks ja ka järgmistel aastatel oleks, keda küttida. Järvamaa jahindusklubi tegevjuht Lauri Ellram ütles, et põdrajahi üle ei saa jahimehed tänavu nuriseda. «Küttimiseks on ette antud mõistlik miinimumlimiit ning seda on jahtkonniti usinalt täidetud. Kuigi põtru võib ka limiidist üle lasta, ei tehta seda meie maakonnas kuigi palju,» lausus ta.



* Pühapäev oli Purdi külas mitmes mõttes rõõmupäev: külaelanik Tormi Nugis võttis vastu Järvamaa aasta isa tiitli ja rahvamajas avatud heategevusliku kohviku müügitulu ületas ootusi. Purdi rahvamajas üheks päevaks avatud kohviku tulu oli ettevõtmise algataja Merli Kaasi ütlust mööda 504 eurot ning juba lähiajal annavad nad selle üle Eesti vähihaigete laste vanemate liidule.



* Suurbritannia ilmateenistuses töötav Türilt pärit noorteadlane, kelle ilmaprognoose avaldas mõne aasta eest ka Järva Teataja, võttis tänavu plaani avaldada Eesti esimene äikeseraamat.



* Paide linnameeskond pidas laupäeval koduväljakul Premiumi liiga viimase lahingu. Saadud 4:1 võit Viljandi Tuleviku üle andis kümnenda meistriliigahooaja kokkuvõttes 51 punkti ja juba tuttava viienda koha.