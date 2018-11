80aastane õppur tudeerib Säreveres kalakasvatust

"Mina tahaks viia selle asja niimoodi, et need kalamaimud, mis ma olen suuteline kasvatama üheaastaseks-kaheaastaseks, lasta Rõuge Suurjärve ja et nad käiksid kalda ääres söömas ka. See on natuke teaduslik utoopia, aga ma püüan selle poole. Ja selle jaoks ma läksingi õppima," selgitas Eisen.