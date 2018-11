* Pärast 30aastast seisakut puhuvad Türi kortermajade vahel uued tuuled, sest kohalik ettevõtja tahab Koidula tänavale ehitada kolmekorruselise elamu. Kortermaja püstitamise plaani on pidama hakanud Silvar Algpeus, kellele kuulub Türil viis firmat, mille tegevusalade hulka kuulub hoonete lammutus ning tellingute ja tööplatvormide püstitus ja koostvõtt.

Möödunud nädalal lammutaski Jäätmeproff OÜ Koidula 22 krundil asunud ajahambast puretud rohelise puidust eramu, et asemele saaks kerkida märksa suurem ja uhkem ehitis.



* Septembri keskel saabus Türi vallale rõõmustav teade, et valitsus toetab uue põhikoolihoone ehitust 5,2 miljoni euroga. Veel enne, kui praegune hoone maatasa lammutatakse ja uue seinad tasapisi kerkima hakkavad, tuleb lahendada keeruline küsimus: kuhu mahutada ära koolitäis lapsi.

Kui praegu kasutab Türi põhikool kaht õppekohta: niinimetatud suurt maja Wiedemanni tänavas ja algklassimaja Hariduse tänavas, siis juba aprillis vaheajalt naastes tuleb osal kooliperel end sisse seada hoopis uutel pindadel.



* Ehkki eestlased on ajalooliselt saksa keelega tihedalt seotud, hakkab selle keele õpe koolidest kaduma. Järvamaal saab saksa keelt teiseks võõrkeeleks valida üksikutes koolides ja sealgi ollakse õpperühmade kokkusaamisega hädas.

Olukord on sedavõrd trööstitu, et eelmisel nädalal Türil peetud saksa keele päevale otsis Türi ühisgümnaasiumi direktor Anneli Eesmaa saksa keele õppijaid mööda maakonna koole tikutulega taga. «Paarikümmet õpilastki oli raske kohale saada,» sõnas ta.

Eesmaa teadis öelda, et maakoolides õpetatakse saksa keelt vaid Koeru ja Aravete keskkoolis ning linnades avati sügisel kuuendas klassis saksa keele õpperühm üksnes Türi põhikoolis.



* Milline on Järvamaa inimeste tervis, millega nad on rahul ja millega mitte, selgub juba järgmisel reedel Türi kultuurikeskuses tervisefoorumil. See on ka võimalus terviseedenduse tulevikus kaasa rääkida. Tervis pole ammu enam pelgalt tervishoiusektori mure ja see arusaam on kanda kinnitamas, rõõmustas Järvamaa uue terviseprofiili koostaja, Raplamaal ligi 20 aastat terviseedendusega tegelenud Ülle Laasner, nüüd osaühingu Terviseedenduse Konsultatsioonid juhatuse liige.

Laasneri selgitusel on suur eeltöö maakonnas olulise arengudokumendiga tehtud, kuid 23. novembril tuleb leida lahendused olulisimatele probleemidele, mis riigi andmebaasidest, kogumikest ja augustis Järvamaal tehtud küsitlusest selgusid.



* Järva-Jaanist pärit endine Järva Teataja ajakirjanik Pamela Maran (pildil) võttis ette pöörase proovikivi ning kogus möödunud suvel kokku saja vanaema lood ja tarkused. Vanaemade lood raputasid teda ennast vahel hingepõhjani, kuid saadud kogemust ja raamatusse kogutud elutarkust peab ta hindamatuks.



* Türilt pärit jooksumehele Olavi Allasele tulevad järgnevad kuud ja aastad väga erilised: Euroopa krossijooksu meistrivõistlused, kevadine jooksulaager Keenias ja sihikule võetud 2020. aasta kergejõustiku EM. Kõike seda teeb ta igapäevatöö kõrvalt. Olavi Allase on 25aastane. Erinevalt paljudest teistest kooliajal kergejõustikuga tegelenutest tema täiskasvanuks saades spordist ei loobunud, tegi ikka edasi.