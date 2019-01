Uue aasta esimesed Eesti meistrid selguvad mitmevõistluses

U20 klassis tuleb naistest tiitlit kaitsma Katre Sofia Palm (Audentese SK), kelle viievõistluse isiklik rekord on 3700 punkti. Talle pakuvad eeldatavalt tugevaimat konkurentsi Marilis Remmel (KJK Saare), kes on parimal viievõistlusel juunioride vahenditega kogunud 3461 punkti ning Reelika Pärnpuu (Tartu SS Kalev), kes on täiskasvanute vahenditega kogunud 3049 punkti. U20 naisi on stardis kaheksa.