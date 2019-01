Talvised olud jätkuvad: teed võivad olla libedad

Keerulised teeolud viisid bussi kraavi. Foto on illustratiivne.

Täna varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt soolamärjad, soolaniisked või soolalumesegused. Kohati sajab kerget lund. Lääne-Eestis võib sadada ka lörtsi ja vihma ning teedel võib esineda jäidet! Teetemperatuurid on miinuspoolel, mistõttu on teedel ka libedust!