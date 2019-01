Võrkpallurid peavad pühapäeval kodumängu

Meeskonna eestvedaja Ilmar Mõttus tunnistas, et vastasvõistkond tundub olema kõige suurema keskmise vanusega ja kogenud mängumehi jagub sinna küllaga. „Selle meeskonna puhul on minul jäänud silma kaks asja. Esiteks on seal rida päris häid rannavolle mängijaid: Kaarel Kais, Jaanus Kuller, Andres Leismann. Seega servi vastuvõtt ja platsimäng peaksid kobedad olema. Teiseks on see võistkond mulle silma jäänud meeletu vaidlemise himuga. Seal on mehi, kes ei suuda tihti oma närvikava taltsutada,“ lisas ta.