Paide linnameeskond Euroopasse!

Alassana Jatta end kiita ei taha, ütles vaid, et on palliga kiire ja trikitav. «Minu hooaja eesmärk on lüüa võimalusel 30 väravat. Kui see ei õnnestu, siis vähema kui 20 väravaga ma ei lepi,» lausus ta. Jatta tahab aidata klubil kvalifitseeruda UEFA Meistrite liigasse või UEFA Euroopa liigasse. «Ma tean, et see ei ole lihtne, sest meil on mujal palju konkurente, kuid annan selle eesmärgi täitumisse oma panuse,» ütles ta.