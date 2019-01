Alghinnaks on 16 000 eurot, tagatisraha suuruseks on 1600 eurot ja enampakkumisel osalemise tasuks 50 eurot.

Paide linnas asuv Mündi tn 27 korter 2 asub kahekorruselises 12 korteriga elamus. Korteris on esik, köök, kaks tuba, eraldiasetsevad WC ja vannituba. Korteris on PVC aknad, metallist välisuks. Tsentraalne vesi ja kanalisatsioon, soe vesi elektriboileriga. Üldine seisukord hea. Eluruumi üldpind on 42,6 m²