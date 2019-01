Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Veidi üle poole aasta pärast tasuta ühistranspordi jõustumist võib kindlalt öelda, et see on läinud asja ette. Kõrvutades 2017. ja 2018. aasta sama ajaga, siis on iga kuu olnud 10 000 või üle selle bussisõitjat rohkem.



* Uuest aastast puhuvad Kirna seltsimajas uued tuuled. Seni seltsimaja hallanud MTÜ Kirna Kolmik andis hoone valla käsutusse tagasi ning vallavalitsus tegi ettepaneku anda euroraha eest remonditud maja kasutada MTÜ-le Kirna, mille eestvedajad on Kirna mõisaga seotud inimesed.



* Küll meeste korvpalli esimeses, küll teises ja kolmandas liigas pallinud Paide Viking Window meeskonna peatreener olnud Janno Viilup paneb senise ameti maha. Janno Viilup selgitas, et ta astus selle sammu ennekõike seetõttu, et tuua treeningutesse uudsust juurde. «Meeskonna põhituumik on nüüdseks koos mänginud oma neli-viis aastat ning üha rohkem tundsin, et mul ei olnud enam värskeid ideid, mida neile edasi anda. Ammendasin end selles ametis,» lausus ta.



* Kui enamjaolt peavad koolide juhtkonnad koosolekuid kabinetivaikuses, taustal klõbisemas arvutiklaviatuur ja nurgas kahisev kohvimasin, siis Aravete keskkooli juhtkonna aasta esimene koosolek kulges värskes õhus. Kohvi joomiseks aega ei jäänudki, küll aga said kõik värskest õhust pakatavad punapõsed ja kulutada mõne kalorigi. Tööjutud ei jäänud samuti ajamata.

Mõtte, et kord kuus võiks juhtkonna töökoosoleku teha hoopis värskes õhus, sissetoojaks võib nimetada kooli õppealajuhatajat Diana Liivatit.



* Tänasest laupäevani kestval Utria dessandil on osalemas nelja riigi võistkonnad, teiste hulgas on luurevõistlusele kaks esindust välja pannud ka Kaitseliidu Järva malev.



* Eesti filmi- ja fotograafiapioneeri Johannes Pääsukese elu oli lühike, kuid kindlasti põnev. Ehkki temast jäi maha üle tuhande foto, pole tema elust suurt midagi teada. Ühest küljest kurb, teisalt aga jätab see tema elu ja saatuse käsitlemisel suure loomingulise vabaduse. Seda on filmi «Johannes Pääsukese tõeline elu» tegijad ka täiel rinnal kasutanud.



* Nädalavahetusel võistles Lasnamäe kergejõustikuhallis ligi 150 noort kergejõustiklast, et selgitada Eesti parimaid mitmevõistlejaid U14, U16, U18 ja U20 vanuseklassis. Ei puudunud ka järvakad. U18 neidude viievõistluse Eesti meister on Pippi-Lotta Enok (KJK Visa, treener Liivi Eerik), kes sai esikoha 3879 punktiga.

Hõbeda võitis Juliana Demeš¬tšenko (Tallinna SS Kalev) 3548 punktiga ja pronksile tuli Laura Lokotar (KJK Kose 2000) 3395 punktiga. Paidest pärit, kuid nüüd Tallinnas koolis käiv ja Audentese spordiklubi esindav Emili Liis Osula kogus selles klassis seitsmenda koha väärilised 3158 punkti.