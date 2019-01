Ilmateenistus hoiatab: pärastlõunast alates tekib teedele ohtlik kiilasjää

Praegu on õhutemperatuur veel plusspoolel, sooja on 1–3 kraadi, sajab vihma jag kohati ka lörtsi. Külmale maapinnale sadav vihm muudab teed väga libedaks, kõikjal valitseb jäiteoht. Pärastlõunal hakkavad temperatuurid alates loodest langema ja õhtuks on juba kõikjal 2–5 miinuskraadi ning teedele tekib kiilasjää.