Eesti autoralli meistrivõistlused saavad alguse Lätis

Lisaks Eesti meistrivõistluste tiitlijahile, saab Lätis alguse ka Estonian Junior Challenge hooaja peaauhinna püüdmine. Eesti Autospordi Liit sõlmis 2019.hooaja eel koostöölepingud autoralli MM-sarja Junior World Rally Championship (JWRC) klassi toetaja M-Sport meeskonna ning maailma ühe suurima rehvitootja Pirelliga. Lisaks eelpoolnimetatutele on Estonian Junior Challenge partnerid ka MM-Motorsport ja OT Racing. 2019.aastast endise Estonian R2 Challenge asemel sarja uueks nimeks saanud Estonian Junior Challenge peaauhinnaks on 90 000 euro suurune stipendium, mis võimaldab sarja võitjal osaleda M-Spordi poolt toetatavas autoralli MM-sarjas sõidetavas JWRC sarjas 2020.aastal.

Kui noortele mõeldud sarjal on muutunud nimi ja osalemistingimused, siis muudatusi on toimunud ka meistrivõistluste teistes klassides. 2019.aastal antakse välja kaheksa individuaalset tiitlit ja üks meeskondlik tiitel.

Läti meistrivõistluste klassis LRC ABS toob 2003.aasta autoralli maailmameistri Petter Solberg poeg Oliver rajale uue VW Polo R5 auto. Solberg juuniorile on see tema karjääri esimeseks ametlikuks stardiks neljaveolise autoga. Oliver Solbergi ja tema uut kaardilugejad Aaron Johnstonit, saab suure tõenäosusega samal võistlustehnikal näha ka juulis sõidetaval Shell Helix Rally Estonial ning augustis toimuval Lõuna-Eesti rallil, kus Solberg juba ka varasemalt kahel korral võistelnud.

EMV3 klassis ehk kaheveoliste kuni 1600ccm (R2,R1,A6) klassis on startimas kaheksa võistluspaari. Hooaja avavõistlust on tegemas ka Ken Torn ja Roland Poom, kellele mõlemale on see heaks ettevalmistuseks veebruaris sõidetavaks Rootsi MM-ralliks, kus mõlemad noormehed stardivad JWRC klassis. Kui Poom on Lätis stardis koos Ken Järveojaga, kellega sõidetakse ka MM-sarjas, siis Torni kõrval võtab esimest korda koha sisse varasemalt Rasmus Uustulndile kaarti lugenud Kauri Pannas.