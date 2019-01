Käesoleval aastal möödub 150 aastat esimesest üldlaulupeost ning 85-aastane üldtantsupidu toimub 20. korda. Järvamaa kultuurinõukoja liikmed on seisukohal, et just sellisel aastal on õige aeg panna alus Järvamaa laulu- ja tantsupeo sihtkapitalile.