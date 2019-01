Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kes nädalavahetusel just Lõuna-Eestisse minna ei plaani, sel tasuks end sättida teleri ette. Coop FISi murdmaasuusatamise maailmakarika etapil on stardis ka meie mees Kaarel Kasper Kõrge. MK etapil võisteldakse täna klassikatehnika sprindis ja homme 10 või 15 kilomeetri distantsil.

Mitmel korral Järvamaa parimaks meessportlaseks valitud suusataja Kaarel Kasper Kõrge ütles, et tema sõidab vaid laupäeval sprinti. «Pärast seda suundun edasi Lahtisse U23 maailmameistrivõistlustele,» sõnas ta.



* Omavalitsuste töötajad kurdavad, et maanteeameti teehooldajate töö tagajärjel saavad küll riigiteed puhtaks, kuid lumi lükatakse valla hooldatavatele teedele, kus see muudab liiklemise raskeks. Järva vallavanem Rait Pihelgas ütles, et lumerohkel talvel on valla teedel läinud olukord käest ära. «Maainimesest on saanud maanteeameti labidamees, sest kui vald hooldab tee ära, siis tunni pärast tuleb maanteeamet riigimaanteid hooldama ning lükkab ristmikud, bussipeatused ja riigimaanteega paralleelselt kulgevad kergliiklusteed uuesti lund täis,» selgitas ta.



* Järvamaa peredes on kõik hästi. Et siin ei lõppe koduseinte vahel peetud tülid märatsemise, puruks löödud ninade ja väljalöödud hammastega. Siingi on seda kõike. Sinuga samas trepikojas, kõrvalkorteris, naabermajas... Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetustöö osakonna Järvamaa peaspetsialist Pi¬¬¬¬¬¬¬ret Vaher tunnetab oma igapäevatöös hästi, et lähisuhtevägivalla juhtumeid, vähemalt neid, mis koduseinte vahelt väljapoole jõuavad, on üha rohkem.

«Selle üks põhjus on tõhus teavitus- ja ennetustöö.



* Pärast haldusreformi on endine Albu vallamaja Järva-Madisel seisnud üsna tühjalt. Nüüd on väärikale hoonele tekkinud võimalik ostja, kes on valmis kulutama sellele sadu tuhandeid eurosid. Nimelt on Kvatro Kinnisvarahoolduse OÜ avaldanud soovi rajada Järva-Madisele koolituskeskus.



* Samliku vana koolimaja juures asuva jääkarusselli juures on neljapäeva pärastlõunal rassimist omajagu. Nagu kiuste on ilm vastu hommikut sulale kiskunud ja inimjõul ringi aetava karusselli külge kinnitatud puukelk ei taha esiotsa hästi liikuma minna, lumi selle jalaste all pakib liiga hästi.



* Paide gümnaasiumi õpilane Kaarel Vene (16) valiti möödunud reedel tunnustuskonkursil «Aasta tähed» Järvamaa aasta nooreks. Kaarel ütleb, et temale on aktiivne olemine sama loomulik nagu hingamine ja loorberitel puhata ta lihtsalt ei oskaks. Kodulinnas tegutsemiseks on tema arvates võimalusi küllaga.



* 2009. aastal käis Järva Teataja läbi kuus Paide suurimat toidupoodi ning arvutas välja ostukorvi keskmise maksumuse. Kümme aastat hiljem tegime sedasama ja tulemus mõneti üllatab. Kuigi inimesed kurdavad, et elukallidus on aastate jooksul tunduvalt tõusnud, pole toidukaubad Järva Teataja katse järgi kuigi palju kallinenud.