Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva-Jaani kultuurimajas tegutsev kino saab moodsa tehnika, mis võimaldab lõpuks jälle hakata näitama ka Hollywoodi filme. Eesti kultuurkapital avalikustas möödunud aasta viimasest sihtkapitalide toetusvoorust oma osa ampsanud. Nende seas sai maakonna suurima toetuse Järva-Jaani kultuurimaja.

Nimelt eraldas kultuurkapital kinole veidi üle 29 000 euro, et vahetada Blu-ray-filme näitav tehnika välja digiprojektori vastu.



* Uus aasta algas ühele Järvamaa mehele õnnelikult, sest teisel päeval tõi tema internetist ostetud Vikinglotto pilet talle 10 000 eurot. See pole aga kaugeltki suurim võit, mis on maakonda tulnud. Tegelikult pole enam aastaid Järvamaa lotomängijatele õnn suurvõitudega naeratanud, mängijad on viimastel aastatel tasku pannud kõige rohkem paarkümmend tuhat eurot.

ASi Eesti Loto turundus- ja müügidirektor Annely Luikmel ütles, et Järvamaa suurim euroaegne võit tuli 2012. aasta algul. Toona võitis Järva-Jaanist pärit kolmekümnendates naine Bingo Loto jackpot'i 335 000 eurot.



* Riigikogu valimisteni on jäänud veidi üle kuu, ent mõnegi Järvamaa piirkonna valijatel tuleb end juba harjutada mõttega, et tavapärase valimispunkti asemel tuleb nüüd ette võtta veidi pikem tee. Kui 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel oli üle Eesti 557 valimisjaoskonda, siis pärast 2017. aastal tehtud haldusreformi on neid üle saja vähem ja paljud punktid on teiste jaoskondade vahel ära jaotatud. Nii on see ka Järvamaal.



* Laupäeva õhtul kogunes Väätsale jalgrattamuuseumi juurde üle 80 matkahuvilise, keda kõnetas võimalus ette võtta talveõhtune jalutuskäik läbi metsa. Matka korraldanud Väätsa tervisekompleksi juht Taavi Parts ütles, et tahtis juba eelmisel aastal korraldada matka, mis erineks tavapärastest kõnniretkedest. "Pimedas matkata on hoopis põnevam kui päevavalgel. Seda enam, kui teekond viib osaliselt ka looduse rüppe," ütles ta.



* Eelmisel aastal Tallinna–Tartu maanteel Imavere lähistel raskes liiklusõnnetuses tõsiseid vigastusi saanud Rain Mürkhain käis tänamas talle esimesena appi jõudnud Põltsamaa päästekomando päästjaid.



* Saku korvpalli esiliigas peetavad Paide Viking Window kodumängud toovad alati palju rahvast saali, kuid reede õhtu jääb pealtvaatajaile kauaks meelde. Lisaajal 103:102 võidu saanud kodumeeskonna toetuseks karjuti hääl ära ja põnevusest tõusti tribüünidel lõpuks lausa püsti.