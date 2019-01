Külmakraadide tõttu jäid klassiruumid tühjemaks

Nii jäid tavapärasest hõredamaks koolipingid Laupa, Väätsa ja Retla-Kabala koolides. Laupa kooli 117 ôpilasest oli teisipäeva hommikul koolis 67. Direktor Kaarel Aluoja ütles ERRi uudistele, et kindlasti on mõni laps ka haige, kuid oma osa nii paljude laste kojujäämisel on külmal ilmal. Samas ei tähenda puudumine seda, et õppetöö tegemata jääks. Väätsal puudus 155 õpilasest pisut üle 60. Retla-Kabala kooli direktor Jaanus Roosileht aga drastilist puudumiste kasvu ei täheldanud, koju oli küll jäänud kaugemalt käivaid lapsi, aga põhjuseks võisid olla ka haigused.