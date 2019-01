Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva- ja Viljandimaal kandideerib riigikokku 79 inimest. Rahval on valida kümne erakonna ja ühe üksikkandidaadi vahel. Täisnimekirja ehk üheksa kandidaadiga tulevad välja Vabaerakond, Reformierakond, Eestimaa Rohelised, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Eesti 200, Keskerakond ja Isamaa.

Viie kandidaadiga läheb valimisvõitlusse Elurikkuse Erakond. Eesti Ühendatud Vasakpartei lippu hoiab piirkonnas ainsana üleval Diana Nõmberg-Klaus.

Ainus üksikkandidaat on Jüri Malsub.

Järva- ja Viljandimaalt soovis riigikokku pääseda veel üks üksikkandidaat, Reio Laurits, aga jäi registreerimata.



* Sotsiaalministeeriumis on viimast lihvi saamas eelnõu, mille järgi tuleks koolipäeva alustada kell üheksa. Hariduses töötavate järvalaste hinnangul toimiks see pigem suuremates linnades ja nooremate õpilastega. Praegu algavad enamikus koolides tunnid kaheksa paiku. Koolipäeva reguleeriva määruse uuendusega tegelev töörühm on aga tervise- ja tööminister Riina Sikkuti ütlust mööda üsna üksmeelne selles suhtes, et tunnid peaksid algama praegusest hiljem. Paide gümnaasiumi abiturient Andriana Lomakina ütles, et tema sellist muudatust pigem ei poolda, eriti gümnaasiumiosas. See võiks nii olla algklassides, kus koormused on väiksemad ja tunnid lõppevad varem.

Paide gümnaasiumis algavad tunnid kell 8.30 ja lõppevad enamasti kella 16 paiku. Kui lisada juurde valikained, siis läheb Lomakinal mõni päev kuni kella viieni, pärast mida tulevad huviringid. «Huviringe arvesse võttes jõuan enamasti koju kell 19, osal päevadel isegi kell 22.30 ja seejärel asun õppima järgmise päeva tundideks,» selgitas ta.



* Valgamaa neiu Alissija-Elisabet Jetjukova (22) vaatas Kinoteatri eksperimendi korras aasta ajaga läbi umbes 200 etendust. Kui enamik neist olid Jetjukova hinnangul keskpärased või alla selle, siis eelmisel aastal avatud Paide teatrile jagub tal vaid kiidusõnu.



* Hiljuti tuli Koeru keskkooli majandusjuhatajal Mati Pihlakul ühendada kooli autole sappa järelkäru ja teha trett Paide külje alla Jalaxi tootmishoone juurde. Seda isegi kahel korral. Sõit tasus end igati ära, sest Jalax oli teinud Koeru koolile ahvatleva pakkumise. Tootmises üle jäänud vineerist detailid seisid laos jõude ja ehk soovib kool neid endale, ehk on nendega näiteks tööõpetuse tundides midagi peale hakata.

Kaks korda ei lasknud kool seda endale öelda, paar täpsustavat telefonikõnet ja majandusjuhataja võis autoga Jalaxi väravasse vurada.



* Kui suurt osa filme näidatakse Paide kinos paar korda, siis viimaste aastate menufilm «Klassikokkutulek» linastub Paide kinos koguni 16 korral. Esimene seanss oli teisipäeval ja viimane võimalus kodumaist komöödiat vaadata on 1. veebruari õhtul. Teisipäevasel avaseansil vaatas filmi üle 300 kinosõbra.



* Nüüd, kus «TV 10 olümpiastardi» sarjas on ära peetud ka teine osavõistlus, on Laupa ja Imavere põhikooli kehalise kasvatuse õpetajatel põhjust rõõmu tunda. Ühisvõistkonna loomine õigustab end igati. Väiksemate koolide arvestuses hoiavad nad endiselt esikohta.