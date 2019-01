Usalda aga kontrolli: Eestis avastati 248 võltsitud pangatähte

Võltsitud euromünte avastati aasta teises pooles 26 korral. Kõige rohkem avastati mullu Eestis 50-euroste pangatähtede võltsinguid, mida avastati 123 võltsingut, teatas Eesti Pank.

Võttes arvesse ringluses olevate europangatähtede hulka, on võltsingute arv väike nii Eestis kui ka euroalas tervikuna.

2018. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest ligikaudu 262 000 võltsitud europangatähte. Ringlusest kõrvaldatud pangatähtede arv vähenes 2018. aasta esimese poolega võrreldes 13 protsenti ning oli 27,8 protsenti väiksem kui 2017. aasta teisel poolel.

Võrreldes ringluses olevate ehtsate europangatähtedega, mille arv on nende kasutuselevõtust alates pidevalt suurenenud kiiremas tempos kui SKP kasv, on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike. Seega on äärmiselt ebatõenäoline saada juhuslikult enda valdusse võltsitud pangatäht.

2018. aastal kasvas ringluses olevate europangatähtede arv ligikaudu 4 protsenti ja väärtus umbes 3,7 protsenti. Praegu on ringluses rohkem kui 22 miljardit europangatähte koguväärtusega üle 1,2 triljoni euro.

2018. aasta teisel poolel võltsiti endiselt kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid üle 80 protsendi kõigist võltsitud pangatähtedest.

Kõige suurem osa, ehk 96,7 protsenti võltsingutest avastati euroala riikides. 2,2 protsenti võltsingutest leiti euroalavälistes EL-i liikmesriikides ning 1,1 protsenti muudes maailma piirkondades.

17. septembril 2018 avalikustati uue 100-eurose ja 200-eurose pangatähe kujundus. Nende pangatähtede turvaelemente on veelgi tõhustatud. Uued 100- ja 200-eurosed pangatähed on europangatähtede teise seeria viimased kaks nimiväärtust ning need lastakse ringlusse 28. mail 2019.