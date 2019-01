Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Viis aastat tagasi valisid meie lehelugejad Järvamaa aasta teoks arvamusfestivali. Järgnevatel aastatel on Paides festivali ajal arvamust avaldatud sadadel teemadel, ka selle üle, mis festivalist kasu on ja kuidas ta peaks edasi arenema. Seekordne aasta tegu on välja kasvanud just arvamusfestivalilt. 2015. aastal 15. augustil kell 14 algas festivalil arutelu «Kas Paidele oma linnateater?».

Toona tegi teemapüstitus paljudele naljagi. Aga miks mitte unistada, et Paide astub kunagi ühte ritta Viljandi, Pärnu ja Rakverega. Õnneks unistuseks see ei jäänud.

Kolm aastat hiljem augustis alustaski Paides tegevust oma teater, mis kasvas välja Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli 28. lennust.

Oma teatri loomist pidasidki järvalased möödunud aastal kõige tähtsamaks teoks.



* Statistikaamet asus valdadelt ja linnadelt koguma teavet, kui palju on nende territooriumil kodutuid. Järvamaa omavalitsustesse pole infot elu hammasrataste vahele jäänud inimeste kohta jõudnud. Statistikaameti päring on seotud rahva ja eluruumide teise prooviloendusega, mis kestab tänavu novembrini. Selle käigus loetakse kokku ka need inimesed, kelle elukoht on haigla, hooldekodu, vangla või klooster, nagu needki, kel pole üldse elukohta. Paide linnavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Anu Õun sõnas, et neil puuduvad andmed omavalitsuse alal elavate kodutute kohta. «Linnakodanikud on alati olnud aktiivsed linnavalitsust teavitama, kui kellelgi on infot linna territooriumil elavate kodutute kohta, kuid sellist infot ei ole meile laekunud,» ütles ta.



* Külma ja lund on sel talvel olnud küllalt, nii et Järvamaalgi on tekkinud mitu jää- ja lumerada. Põhiliselt nädalavahetustel huvilistele avatud rada on Jalgsemal, Kihlis ja Roosna-Allikul. Lähipäevil on see valmimas ka Türi tehisjärvel.



* Kolmapäeval peeti Türi kultuurikeskuses Eesti meestelaulu seltsi IX poiste-solistide võistulaulmise maakonna eelvooru. Üle paarikümne aasta Roosna-Alliku kooli võõrustada olnud võistlus oli esimest korda Türil ja seni mõisasaali akustikaga harjunud noorlauljad said end harjutada mikrofoni laulmisega.



* Üleeile andsid Väätsa prügila töötajad Eesti metsloomaühingule teada nende juurde sattunud täbaras seisus hallhaigrust, kes ei võtnud enam jalgugi alla. Metsloomaühingu Järvamaa piirkonna juht Virge Võsujalg andis linnu leidjatele juhiseid ja Eestis küllalt laialt levinud veelind toimetati teki sees tema juurde. «Oluline oli lind aeglaselt sulatada. Kui ta panna kohe sooja ruumi, võib ta hukkuda,» sõnas ta.



* TV 3 saatesarjas «Minu imeline muutumine» enne oma 70. sünnipäeva osalenud türilane Reet Länkur näeb kolm aastat hiljem endiselt nooruslik välja. Ta lükkab ümber üldlevinud arusaama, et ilulõikuste tulemused ei püsi kaua ja inimesed jäävad seetõttu kallist kosmeetikast sõltuma.