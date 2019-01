Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kohalikes omavalitsustes on arvestatav hulk inimesi, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on kantud arhiivi. Kui need inimesed oma andmeid ei korrasta, kaotavad nad 1. veebruarist võimaluse taotleda dokumente, saada toetusi ja osaleda valimistel. Järva vallasekretäri abi Jaanika Aava selgitas, et elukoha aadressi teavitamine on iga inimese seadujärgne kohustus. «Paraku ei vaevu osa inimesi sellega tegelema. Võimalik, et mõni isik soovib teadlikult oma tegelikku elukohta varjata, kuid kindlasti on neidki, kes jätavad teadmatusest toimingud tegemata,» ütles ta.



* Kui üldiselt on probleeme sellega, et noored arstid lähevad suurematesse linnadesse või välismaale ning maakohtadesse neid ei jagu, siis Järvamaale on viimasel ajal meelitatud nii mõnigi noor peremeditsiinitöötaja. Paides Vee perearstikeskuses on end veidi vanemate olijate kõrval sisse seadnud eriti nooruslik seltskond: 28aastased perearstid Sander Heidmets ja Anthony Vitik ning 26aastane Sirli Randmäe, kel on veel residentuur pooleli. Lisaks neile töötab seal 25aastane pereõde-ämmaemand Elisabeth Aas.



* Juba aastakümneid türilastele tööd andnud AS Mediato paneb kevadel uksed kinni. Töölisi ootab ees koondamine või üleminek teise ettevõttesse. Jooke turundava ASi Mediato omanik vahetus juba juunis, kui ettevõte liikus senise omaniku Aivar Kägo käest Imre Madisoni kätte. Peale ASi Mediato on Madison ka Balmerk Estonia OÜ ja Dunker Groupi OÜ juhatuse liige.

Madisoni ütlust mööda olid omanikuvahetuse põhjused proosalised: ASi Mediato endised omanikud tahtsid ettevõtet müüa ja Dunker Group OÜ tahtis ettevõtet osta.



* Räpina aianduskool veab juba kuuendat korda ettevõtmist, millega ärgitab neid, kes iga päev ehk ei armasta näppe mullaseks teha, kodustes tingimustes taimi kasvatama ja veenduma, et aiandusmaailm on väga põnev. Läinud aastal kutsus aianduskool üles kasvatama kurgitaimi, tänavu on kampaania keskmes tomat.



* Kaarel Orumägi ühes ja Olev Rahnu teises otsas, selline oleks 79st Järva- ja Viljandimaalt riigikokku kandideerivast poliitikust koosnev nimekiri, kui nad vanuse järgi ritta seada.



* Laupäeva keskpäeval kuulutas žürii Järva-Madisel välja 42. A. H. Tammsaare nimelise kirjanduspreemia. Vahetult enne Tammsaare rahvamatka algust teatas žürii esimees Age-Li Liivak, et tänavu saab Tammsaare-nimelise kirjanduspreemia Elo Selirand raamatuga «Tormpuudlane».

Liivaku selgitusel on see põnevalt kirjutatud raamat, milles võib tõmmata paralleele nii Anton Hansen Tammsaare kirjutamisviisi kui ka ajaga, millest Tammsaare kirjutas.