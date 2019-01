Vald tahab Koigi ristmiku ohutumaks muuta

Järva valla avalike suhete peaspetsialist Maarja Kauge rääkis, et Koigi elanikel ja vallavalitsusel on sealse ristmikuga ohutusalaseid muresid: inimesed peavad seal tihti ületama Tallinn-Tartu maanteed, aga sealne liiklus on väga tihe ning puudub ülekäigurada.