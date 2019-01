Maadlusklubi Järvamaa Matimehed ja Türi spordikooli maadlusosakonna treener Mati Sadam meenutas, et võistlusi on nad korraldanud üle Eesti eri kohtades. Kõige rohkem neli aastat Koerus, aga võisteldud on ka Väike-Maarjas, Tartus, Jõgeval ja Põltsamaal.