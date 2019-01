Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva Teataja küsis inimestelt Facebookis, kuidas nad on rahul Paide teehooldusega. Selgus, et linlastel on sahameestele rohkelt etteheiteid. Linnavalitsus ja teehooldaja ei taha kriitikaga nõustuda. Enim meelehärmi valmistab inimestele see, et teed on korralikult lahti lükkamata ja mõnes kohas on oht lausa autoga kinni jääda. Veel märgiti, et kuna lund pole ära viidud, on teeäärsed vallid sõidurajad märksa kitsamaks teinud ning mõnel kahesuunalise liiklusega teel ei taha autod üksteisest enam hästi mööda mahtuda. Kõige probleemsemate piirkondadena nimetati Ristiku, Mündi, Joodi ja Uue tänava ümbrust.



* Kuigi jõulud on ammu möödanik ja täpselt kuu aja eest on ka vana aasta uue vastu vahetatud, kõrgub Paide linna südames endiselt pühadeajaks sinna toodud kuusepuu. Paide Halduse juhatuse liige Janno Lehemets sõnas, et Järva Teataja pole ainuke, kes on viimastel päevadel teema vastu huvi tundnud.

Tõsi, eelmisel nädalal võtsid töömehed puult maha seda kaunistanud ehted ja valgusketid, ent puu ise püsib kesklinnas püsti ning selle tõttu kehtestatud liiklusskeemi muudatustega tuleb sõidukijuhtidel endiselt arvestada. Üllataval kombel on Lehemetsa selgitusel juhtunud nii, et need neli meest, kes kuuse maha võtma peaksid, on kõik gripis.



* Eile sõlmisid Paide linnapea Priit Värk ja arvamusfestivali juht Maiu Lauring raekojas kolmeaastase koostööleppe. Paide linnavolikogu otsustas möödunud aasta lõpul, et toetab arvamusfestivali senisest rohkem. Volikogu otsuse järgi eraldab linn tänavu festivali korralduseks 25 000, järgmisel 40 000 ja ülejärgmisel aastal 50 000 eurot. Möödunud aastal oli linna toetus 17 000 eurot.



* Esmaspäeval esitasid Järva-Madise küla elanikud petitsiooni Järva-Madisel asuva Albu vana vallamaja erakätesse müügi vastu. Nüüd on Järva vallavanem Rait Pihelgas öelnud, et tõenäoliselt jääb maja müük katki.



* Teisipäeval andis Paide Selveri juhataja Kristi Nõmm heategevuskampaaniaga «Koos on kergem» kogunenud raha üle Järvamaa haigla sünnitusosakonnale, kus otsustati selle eest tasuda uue ultraheliaparaadi osamakseid.



* Teisipäeval andsid peaminister Jüri Ratas ja riigihalduse minister Janek Mäggi (vasakul) kätte regionaalarengu auhinnad ehk Regionaalmaasikad. Ühe maasika napsas endale ka Järva valla äpp.