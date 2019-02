Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* 45 aastat Paides ASi Taristoni saalis Sillaotsas mõnusalt laiutanud 95aastane kanaari datlipalm on kasvanud ligi seitsmemeetriseks ja selle lehtede tipud kõditavad juba lage.

Kuigi kasvukoht on eksootilisele puule hästi sobinud ja hoones töötanud inimesed on palmi alati armastanud, loodetakse palmile tulevikuks leida mõni parem elupaik.

Taristoni raamatupidaja Anneli Oidermaa sõnas, et palm on kahtlemata nende maja au ja uhkus. «Kõik, kes siia saali mingil põhjusel satuvad, imestavad, et siin selline võimas puu on,» lausus ta.



* Teisipäeval jagas tuntud toitumisnõustaja Erik Orgu Järvamaa lasteaedade kokkadele õpetussõnu, kuidas menüüd mitmekesistada ja tervislikumaks teha. Enne kohtumist saatsid kokad Orgule lasteaia nädalamenüü, et koolitaja saaks aimu, mida lapsed tavapäraselt söövad. «Pean tunnistama, et 30 aastaga, kui mina lasteaias käisin, pole suurt midagi muutunud,» ütles ta. «Ometi on tänapäeval saada oluliselt rohkem toiduaineid ja tervislikumaid retsepte.»



* Veebruari esimesel päeval avas Ruubassaare tee 5 majas uksed Paide noortekeskus. Nii keskuse juhataja kui ka noored kinnitasid nagu ühest suust, et uued, suuremad ruumid on palju ägedamad. Kuigi see polnud ametlik avamine, juhtus eile uues asukohas siiski palju põnevat. Alates kella ühest sai veest tühjaks lastud basseinis batuudil hüpata. Kell 14 asuti üheskoos torti valmistama. Tunnike hiljem algas orienteerumine ja kella 17 ajal sai lasta värskel tordil hea maitsta.



* Erakonna Eesti 200 Järva- ja Viljandimaa ringkonna esinumber, ansambli Svjata Vatra eestvedaja, Ukrainast pärit folkmuusik Ruslan Trochynskyi näeb oma rolli poliitikas ennekõike integratsioonisaadikuna. Järvamaaga meenuvad Trochynskyile rohkem ja vähem kummalised seigad. Neist ühes pidi ta Paide Vallimäel esinema. Esineski, kuid häälekaotuse tõttu lauljana silpigi laulmata.



* «See siin on kambüüs. Siin masinaruum. Nüüd sattusite ohvitseride messi. Kas läheme laeva sillale ka?» Martin Aeltermann teeb sõjalaevas ringkäiku kui päris giid. Ainult et see pole muuseum, tal pole sabas gruppi ja jalgealune kogu ringkäigu ajal kõigub. Teisisõnu – see kõik on nii tõeline, kui olla saabki. Sõjalaevaks on koduses Miinisadamas kai ääres loksuv miinijahtija Ugandi. Laeva tutvustab 2001. aastal Koerus keskkooli lõpetanud ja 15 aastat mereväes teeninud Martin Aeltermann.



* «Kui me kõik oleksime ühesugused, siis maailm oleks küll tohutult igav paik,» ütleb Alec Pateau, 21aastane noormees, kelle meigivahendite kogu jätab häbisse nii mõnegi meigiusku naise kollektsiooni.

Alec on pärit Prantsusmaa edelaosast. Ühel hetkel tundis ta, et tahab kogeda midagi uut. Pakkis septembris asjad, võttis oma valge-hallikirju kassi Mimi ühes ja tuli Eestisse, et läbida vabatahtlike projekt PAIde lasteaias.