Sellest, et sotsiaalkindlustusamet plaanib Türil esinduse avada, on räägitud viimased paar aastat. Nüüd on jõutud ka otseste tegudeni. Kevadpealinnas on leitud sobivad ruumid, mis, tõsi küll, tuleb veel üles vuntsida, ent üks on kindel: sügisel avab esindus endise kolledži ruumides uksed.