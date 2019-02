Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeva pärastlõunal sõlmisid sotsiaal¬kindlustus¬amet ja Türi vallavalitsus koostöölepingu, mille järgi toetab vald ametile sobivate ruumide remonti ja töökorda seadmist.Ameti siinne esindus avab uksed sügisel Türil endises kolledžihoones ja tööd saab seal 30 inimest.



* Paberi- ja metsatööstuskontsern Stora Enso teatas, et hakkab rakendama kulude kokkuhoiuprogrammi, mis hõlmab ka inimeste koondamist Imavere saetööstuses. Vajadust kokku hoida põhjendas ettevõtte tegevjuht Karl-Henrik Sundström kasvava ebakindluse turgudel, sest on oht, et maailmakaubanduse maht kahaneb märkimisväärselt.

Kokkuhoiuprogrammi käigus tõmmatakse kulusid kokku lisaks Imaverele ka koondamistega Rootsis Alas paiknevas saetööstusettevõttes ning paberitootmisliini sulgemisega Imatra tselluloositehases Soomes.

Rootsi ja Eesti meeskondi on lubatud vähendada kuni 35 töökoha võrra. Kui Imavere üksuses töötab täna kokku 328 inimest, siis Stora Enso otsus puudutab 12 töökoha kaotamist sealses komponenditehases.



* Pühapäeval võis Türi vallas Väätsa–Reopalu neli ja pool kilomeetrit pika kergliiklustee ääres tegutsemas näha sadu inimesi. Kõigil üks eesmärk: meisterdada lumest kuju või mitu.



* Reedel andis Marta Pagar Paides tegutsevale mittetulundusühingule Kassivari üle detsembris Crème Brûlée kookide müügiga teenitud heategevusliku tulu ja mitu kilogrammi kassitoitu.



* Vabaerakonna Järva- ja Viljandimaa valimisringkonnas kandideerib riigikokku teise numbrina järvalane Arlet Palmiste, kes peab kummaliseks, et sarnaste valimislubadustega erakonnad keeravad hiljem üksteisele selja ega võitle enam oma ideede eest.



* Paide linnameeskonna kokkupanek Premiumi liiga tänavuseks hooajaks jõudis lõpule, kui klubiga allkirjastas kaheaastase lepingu äärekaitsja Muhammed Sanneh. 18aastane Sanneh on Aafrika riigi Gambia U-20 koondislane ning liitus Paidega pärast edukat katseaega Gambia 12kordsest meistermeeskonnast Real de Banjul.

Muhammed Sanneh ütles, et on õnnelik oma esimese profilepingu üle ja tänulik Paide linnameeskonnale selle võimaluse eest.