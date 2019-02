Orelipoiss tegi ühe aasta parimatest muusikaalbumitest

Varasema loominguga võrreldes esineb uuel helikandjal ka märkimisväärne hulk muusikalisi koostööpartnereid. Laulutekste on Margus Konnulalt, Johannes Vares-Barbaruselt, Olavi Ruitlaselt, Veiko Märkalt ja (:)kivisildnikult. Kaasautorite seast leiab Priit Raju, Veiko Veski, Indrek Laasi, Jürgen Dengo, Gerth Jaanimäe, arranžeerijatena lisaks Vaiko Epliku ja Alari Piispea. Ka kaasategevate muusikute nimekiri on kirju – lauljaid nii Rapla laulustuudiost kui Kaari Sillamaa laste kaunite kunstide koolist, aga ka näiteks Johannes Tralla või Türi turbatiigi konnad. Salvestatud on Türil, Tartus ja Tallinnas, abis Silver Lepaste, Vaiko Eplik, Lauri Liivak ja Siim Mäesalu. Masteri tegi Lauri Liivak. Kujundamisega majandas Marti Laurimaa ning albumi toimetaja oli Vaiko Eplik.