Päästjad reageerisid korstnapõlengule

Päästjad selgitasid, et puhastamata korstnalõõrides põleb tahm. Hoonet ohustav põlev summutati käsikustutitega.

Päästjad tuletavad meelde, et kütteseadmeid tuleb puhastada ja hooldada piisava tihedusega, et oleks välditud hoonele tuleohtu põhjustavad ja kütteseadet lõhkuvad tahmapõlengud. Kohustuslik on kütteseadmeid puhastada vähemalt kord aastas. Vähemalt kord viie aasta jooksul peab eramajas selle töö ära tegema kutseline korstnapühkija. Kui vahepealsel ajal korstnapühkijat ei kutsuta, tuleb hooldustöö ise ära teha. Kortermajas peab kütteseadmeid igal aastal hooldama kutseline korstnapühkija.