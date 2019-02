Eksporditegu 2018 konkursil saab hääletada Konesko poolt

“Tänavune eksporditeo auhinna väljakuulutamine on eriline, sest seekord saab ka rahvas silmapaistvamatele tegudele oma hääle anda. Konkursil kandideerib nii suuri ettevõtteid, kelle edukas eksport on mõjutanud positiivselt kogu Eesti majandust, kui ka põnevaid väiketegijaid, kes on saavutanud oma nišis märkimisväärse edu,” rääkis KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm.

2018. aasta parimale eksporditeole kandideerivad 13 ettevõtet, nende seas raudbetoontreppide tootja Alistron AS, nutikaid tänavavalgustuse juhtimise süsteeme loov Cityntel OÜ, pakirobotite tootja Cleveron AS, fotoaksessuaaride valmistaja Dreaming Carita OÜ, telekommunikatsiooniseadmete tootja Ericsson Eesti AS, kilepakendite tootja Estiko Plastar AS, orgaanilise kosmeetika tootja Eurobio Lab OÜ, armartuurelementide eksportija FinEst Metallid OÜ, puidugraanulitehaste rajaja Hekotek AS, masinaehitusettevõte Konesko AS, ehituskeemia tootja Krimelte OÜ, tarkvaraettevõte Nortal AS ja kasemahla tootja Öselstuff OÜ.