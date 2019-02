Mündi tänava elanik Tõnu Ehasalu ütles pealtnägijana, et selles õnnetuses on peasüüdlaseks liiga kitsast tänava, kus veoautod ei mahtunud üksteises mööda sõitma. «Kui äsja renoveeritud tee laius peaks olema seitse meetrit, siis praegu on tee kindlasti meetri jagu või veel veidi enamgi kitsam,» sõnas ta.

Veoautojuhina teab Ehasalu hästi, et veoki laius on keskmiselt 2,6 meetrit pluss peeglid. «Seega on üksteisest mööda mahtumiseks vaja minimaalselt kuue meetri laiust teed ja seegi on juba liiga napikas möödasõit,» selgitas ta.