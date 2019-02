Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eile Koeru keskkoolis olnud kolmandal innustuspäeval «Õpime professionaalidelt» rääkis oma karjäärist ja valikutest üle 30 tuntud Eesti inimese. Nende ühine sõnum noortele oli: ükskõik, mida elus teed, tee seda kire ja pühendumisega. Algklassilastega Aruküla mõisa valitsejamajas kokanud teleajakirjanik Priit Kuusk sõnas, et ei satu koolidesse sageli. «Tavaliselt kutsutakse mind rääkima reisidest või kokkamisest, mitte ajakirjandusest, mis on mu põhitöö,» ütles ta.

Kuusk lisas, et ega ajakirjandusest olegi midagi nii põnevat pajatada.

Nii tegi Kuusk ise korraldajatele ettepaneku, et võiks lastega midagi maitsvat valmistada. «Teeme nendega minu vanaema retsepti järgi ahjus hakklihasaiu. Need on geniaalselt lihtsad, samas maitsvad ja toitvad,» lausus ta.



* Eelmise aasta lõpul oli Järva- ja Viljandimaalt riigikokku kandideerijatest üks suuremaid parteile annetajaid Peetri alevikus rahvamaja juhataja ja kooli arendusjuhina töötav 29aastane Getter Klaas, kes pani Keskerakonna kaukasse 5140 eurot.



* Eelmise aasta lõpus kirjutas Järva Teataja, et lähedased otsivad taga Paidest pärit Sveni (51), kes läks Soomes kaduma. Mõnda aega hiljem sai selgeks, et kahjuks on Sven siit ilmast lahkunud. Mõni päev tagasi selgus Soome meediast, et paidelane on tapetud teisel pool lahte. Soome väljaanne kirjutab 1. veebruaril, et politsei on võtnud kinni 25- ja 26aastase venna, keda kahtlustatakse 51aastase mehe tapmises.



* Politsei on kelmuses kahtlustatavana üle kuulanud kaheksa inimest, neist kuus meest ja kaks naist, kellele heidetakse ette isikuandmete väljapetmist ja teiste inimeste nimel kiirlaenu võtmist. Enda teadmata laenuvõtjate kõrval on selles asjas ohvrid ka kiirlaenu andnud ettevõtted, kellele jäi laenuvõtjatest ekslikult maksujõuline mulje.

Pärnu politseijaoskonna eriasjade uurija Kati Vaher ütles, et kahtlustuse järgi peteti mitmekümnelt inimeselt välja nende ID-kaardi, mobiil-ID või PIN-kalkulaatori andmed, kasutades ettekäändeks tasuvat tööpakkumist või abipalvet sularaha väljavõtmisel.



* Eile ennelõunal juhtus Paide linnas Mündi tänaval avarii, kus kokku põrkas kaks veoautot. Mündi tänava elanik Tõnu Ehasalu ütles pealtnägijana, et selles õnnetuses on peasüüdlane liiga kitsas tänav, kus veoautod ei mahu teineteisest mööda sõitma. «Kui äsja renoveeritud tee laius peaks olema seitse meetrit, siis praegu on tee kindlasti meetri jagu või rohkemgi kitsam,» sõnas ta.



* Endine Väätsa vallavanem Lauri Läänemets kandideerib riigikokku, sest aeg selleks on tema meelest küps ning Tallinna-kesksele mõtlemisele on vaja riigitüüri juures tasakaalu pakkuda. Ka Tallinna linnapiiri taga on elu.



* Kui keegi juhtus laupäeval Kihli motokeskusse, võis ta arvata, et on mõne talvise võistluse maha maganud. Ei olnud midagi. See autode, busside ja treilerite rivi, mis end Kihli karjääri kõrvale parklasse ajanud oli, kuulus mitte võistlejatele, vaid inimestele, kes tulid vaba nädalavahetust jäärajale veetma.

Türi auto-motoklubi juhatuse esimees Kermo Rannik pakkus, et päeva jooksul võis karjäärijäält läbi sõita paarkümmend kahe- ja neljarattalist. «See oli meile kolmas või neljas sõidunädalavahetus, vahepeal olime ilmaga kimpus,» ütles ta.