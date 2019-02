Linnameeskonna mängumees siirdub Bulgaaria meistriliigasse

Paide LM tegevjuht Jaanus Pruuli: Eelmise aasta juulis sõlmisime Edgariga uue pika lepingu ning tänavuse hooaja eel otsustasime koos treeneritega, et Edgar võiks end võimaluse korral kõrgemal tasemel proovile panna. Bulgaaria meistriliiga on mängijale kindlasti suur samm edasi ja loodame, et ta suudab end seal parimast küljest näidata. Kuigi Edgar liitus 2017. aastal Paidega ääreründajana, on ta end juba ühe hooajaga äärekaitsjana tõestanud ning tal on kõik eeldused jõuda tulevikus sel positsioonil ka Eesti koondisesse.