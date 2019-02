Laupäeval võib ralliradadelt leida nii Margus, Roland kui ka Henri Muraka

Esimese WRC auto toovad Gulbene ümbruses sõidetaval võistlusel starti Valerii Gorban – Sergei Larens (Mini John Cooper Works WRC). Kui hooaja avaetapil jäi Ukarina – Eesti võistluspaari Mini ainsaks WRC autoks, siis hooaja teisel etapil on uue generatsiooni Ford Fiesta WRC autoga stardis ka Georg Gross – Raigo Mõlder. Möödunudaastaste Saaremaa ralli võitjate järel sõidavad üle Sarma ralli stardipoodiumi Aluksne rallil parimate eestlaste tulemuse eest hoolitsenud Egon Kaur – Silver Simm (Ford Fiesta Proto). Kohe nende järel saavad rajale hooaja esimest starti tegevad Roland Murakas – Kalle Adler (Ford Fiesta Proto). Lisaks Roland Murakale on stardis ka tema onu Margus ja talle kaarti lugev Henri Murakas. Meeste võistlusautoks Audi S1 Proto. Lätlastest on Proto autoga võistlusele numbri all 7 startimas Jānis Vorobjovs - Ivo Pūķis (Mitsubishi Mirage).