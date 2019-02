Algab laste kasvunäitajate uuring

Laps arsti juures. Pilt on illustratiivne.

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustab laste kasvunäitajate uuringu (COSI) teise lainega – järgmiste kuude jooksul mõõdetakse 1. ja 4. klassidest kokku ligi 15 000 last, et hinnata Eesti algkoolilaste kasvamist. Samuti uuritakse, kui tervislik keskkond on kool ja kuidas mõjutab lapse kehakaalu kodu. Tulemused selguvad 2020. aasta kevadel.